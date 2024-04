Bohne to be wild

Hülsenfrüchte: Die neuen Superstars in der Küche

Wenn Sie bei Hülsenfrüchten vor allem an Grosis braunen Linseneintopf denken, wird Ihnen die Idee, dass wir in der pflanzenbasierten Küche eigentlich jeden Tag Hülsenfrüchte (oder ein anderes proteinreiches Produkt wie Tofu oder Seitan) essen sollten, vielleicht etwas … ambitioniert vorkommen. Ging mir auch so. Unterdessen habe ich aber gelernt: Die Dinger versorgen uns mit Eiweiss und liefern zudem Ballaststoffe, Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, zahlreiche B-Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe. Und sie können so viel mehr als Eintopf! Hülsenfrüchte schmecken in Currys, im Wrapteig, in Tätschli oder als Linsen-Rüebli-Salat (siehe Rezept).