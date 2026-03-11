Um sorgenfrei Velo fahren zu können, braucht es immer wieder einen gründlichen Check. Viele Velofahrerinnen und Velofahrer drängen deshalb mit den ersten warmen Tagen in die Werkstätten. Wie lässt sich bei der Velopflege Geld sparen? Der Beobachter hat zwei Veloexperten gefragt, die es wissen müssen.
Der Velomech
Gabor Herczeg hat in Bern eine eigene Velowerkstatt und nennt sich «Velochirurg». Er weigert sich auch heute noch, Elektrobikes zu reparieren. Seit mehr als 15 Jahren unterstützt er Pro Velo an den Velobörsen mit technischer Beratung.
