Um sorgenfrei Velo fahren zu können, braucht es immer wieder einen gründlichen Check. Viele Velofahrerinnen und Velofahrer drängen deshalb mit den ersten warmen Tagen in die Werkstätten. Wie lässt sich bei der Velopflege Geld sparen? Der Beobachter hat zwei Veloexperten gefragt, die es wissen müssen.