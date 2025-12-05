Denen droht dann eine Fahreignungsprüfung. Was passiert da?

Ein Verkehrsmediziner untersucht den gesamten Menschen. Das geht weit über den Promillewert hinaus. Es werden die Leberwerte getestet und das psychische Befinden des Lenkers genau beleuchtet. Der Mediziner muss mit dieser Untersuchung ausschliessen können, dass eine Suchtproblematik besteht. Es geht also nicht nur um eine einmalige Entgleisung, sondern um die Frage, ob jemand generell geeignet ist, am Strassenverkehr teilzunehmen.

