Neben der Reinigungskraft wurden auch Benutzerfreundlichkeit, Gewässerschutz, Materialschonung, Kalkschutz, Trocknungsverhalten und Klarspülen bewertet. Sieger mit «gut» und einer Bewertung von 2,1 ist das zweitgünstigste Produkt. Es stammt von Aldi und erhielt für die minimalistische Packung und seine Benutzerfreundlichkeit sogar ein «Sehr gut». Einzig bei Teeablagerungen schnitt das Mittel in der Kategorie Reinigungskraft mit «ausreichend» ab. Dafür schonen die Tabs das Geschirr von allen getesteten Produkten am besten.