Spülmaschinen-Tabs im Test – diese Produkte glänzen wirklich
Die Stiftung Warentest hat Tabs und Caps für Geschirrspülmaschinen getestet. Sieben davon sind auch in der Schweiz erhältlich. Unter den ersten drei finden sich gleich zwei Geschirrspültabs von Billig-Discountern.
Eigelb- und Müeslireste? Trübe Gläser? Kalkschleier? Damit Ihr Geschirr sauber, unversehrt und glänzend aus dem Geschirrspüler kommt, brauchts gute Spülmittel. Die deutsche Stiftung Warentest hat 16 davon getestet, darunter 10 Tabs und 6 Caps. Sieben der Produkte sind auch in der Schweiz im Angebot. Eigenprodukte von Schweizer Grossverteilern wie Migros und Coop wurden nicht berücksichtigt.
Neben der Reinigungskraft wurden auch Benutzerfreundlichkeit, Gewässerschutz, Materialschonung, Kalkschutz, Trocknungsverhalten und Klarspülen bewertet. Sieger mit «gut» und einer Bewertung von 2,1 ist das zweitgünstigste Produkt. Es stammt von Aldi und erhielt für die minimalistische Packung und seine Benutzerfreundlichkeit sogar ein «Sehr gut». Einzig bei Teeablagerungen schnitt das Mittel in der Kategorie Reinigungskraft mit «ausreichend» ab. Dafür schonen die Tabs das Geschirr von allen getesteten Produkten am besten.