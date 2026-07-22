«Mein Vater hatte Konten bei der UBS. Diese Konten mussten saldiert werden. Zudem brauchte ich die Kontoauszüge für die Steuererklärung», sagt Zuberbühl, der um Anonymisierung bat, weil er Künstler ist und in der Öffentlichkeit steht. Kurz nach dem Tod des Vaters meldete sich der 32-Jährige in einer UBS-Filiale mit sämtlichen erforderlichen Dokumenten wie Todesurkunde, IDs, Bankkarten, Bestätigung des Todesfalls und behördlichen Schreiben.