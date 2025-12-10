Mehrere juristische Vorstösse gegen den Beobachter verliefen im Sand, die Beweise der Redaktion waren unangreifbar. Dass Zertifikate optisch verändert und Prüfberichte verfälscht wurden, hat der Frontmann und Kommunikationschef von Evodrop mittlerweile in einem Verfahren zugegeben – das Evodrop sogar selbst angezettelt hatte. Der Beobachter berichtete im Juni 2025 auch darüber.