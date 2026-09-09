In der traditionellen chinesischen Medizin werden Pilze schon lange zur Behandlung verschiedener Leiden eingesetzt. Mittlerweile hat auch die westliche Nahrungsergänzungsmittelindustrie die Lebewesen, die weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren gehören, für sich entdeckt. Denn insbesondere ihren bioaktiven Bestandteilen wie Beta-Glucanen, Triterpenen und Phenolen wird eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt.