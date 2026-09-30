Im Juni verkaufte der grösste Schweizer Onlinehändler 38 Prozent mehr Klimaanlagen als im bisherigen Rekordmonat Juni 2025. «Klimaanlagen und Ventilatoren sind Emotionskäufe. Sobald die Hitze kommt, explodiert die Nachfrage», sagte Samuel Lea, der bei Galaxus das Sortiment für Klimageräte betreut, in einem firmeneigenen Beitrag. Und mit der Nachfrage steigen auch die Preise.