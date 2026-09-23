Ein Klick genügt. Und plötzlich tauchen teure Abos in der Handyrechnung auf. Das zeigt das Beispiel einer Frau, die bei einem Konzert im Hallenstadion ihre Tasche in einem Schliessfach deponierte und zur Aktivierung einen QR-Code scannte. Sie landete auf einer Website und klickte auf eine Bestätigung, konnte das Schliessfach aber nicht öffnen. Erst beim zweiten Versuch gelangte sie dann auf die richtige Seite.