Ein Klick genügt. Und plötzlich tauchen teure Abos in der Handyrechnung auf. Das zeigt das Beispiel einer Frau, die bei einem Konzert im Hallenstadion ihre Tasche in einem Schliessfach deponierte und zur Aktivierung einen QR-Code scannte. Sie landete auf einer Website und klickte auf eine Bestätigung, konnte das Schliessfach aber nicht öffnen. Erst beim zweiten Versuch gelangte sie dann auf die richtige Seite.
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Drei Monate später erhielt sie eine Mahnung von ihrem Mobilfunkanbieter, wie die Tamedia-Zeitungen berichteten. Sie hatte einen Dauerauftrag für ihr Monatsabo eingerichtet, doch die Premium-SMS von bis zu 50 Franken pro Monat waren nicht enthalten. Um Probleme zu vermeiden, bezahlte sie die Rechnungen.