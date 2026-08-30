20 Zahnpasten für Kinder ab sechs Jahren nahm die deutsche Konsumentenzeitschrift «Öko-Test» unter die Lupe. Das Resultat: Bis auf zwei Produkte schnitten alle mit der Note «sehr gut» oder «gut» ab. Elf dieser Kinderzahnpasten sind auch in der Schweiz erhältlich (siehe Auflistung). Fazit: Eine gute Zahnpasta für Kinder muss nicht teuer sein.
Kritisch sehen die Tester zwei Produkte: Oral-B Junior (Procter & Gamble) enthält den Stoff Natriumlaurylsulfat, der die Mundschleimhaut unnötig reizen kann. Schlechter bewertet wurde auch die Kinderzahnpasta Karex (Dr. Kurt Wolff), weil sie kein Fluorid enthält.
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