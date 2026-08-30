20 Zahnpasten für Kinder ab sechs Jahren nahm die deutsche Konsumentenzeitschrift «Öko-Test» unter die Lupe. Das Resultat: Bis auf zwei Produkte schnitten alle mit der Note «sehr gut» oder «gut» ab. Elf dieser Kinderzahnpasten sind auch in der Schweiz erhältlich (siehe Auflistung). Fazit: Eine gute Zahnpasta für Kinder muss nicht teuer sein.