Eklat am Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich
Studierende drohen mit Strafanzeigen gegen Professoren
Studierende kritisieren das toxische Arbeitsklima am Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich. Sie fühlen sich willkürlich bewertet, diskriminiert und gemobbt. Die Universitätsleitung ordnet eine externe Untersuchung an.
Der Brief endete unversöhnlich. Studierende der Universität Zürich drohten Ende Juni der Leitung des Zentrums für Zahnmedizin: «Wir behalten uns vor, Strafanzeige gegen die betroffenen Professoren zu erstatten.»
Die Universität Zürich soll eine «externe Untersuchung gegen Thomas Attin» einleiten, lautet eine der Forderungen im Brief. Er ist einer von fünf Klinikdirektoren des Zentrums für Zahnmedizin. (Gegen einen anderen Klinikdirektor – Murali Srinivasan – gibt es ebenfalls Vorwürfe.)
