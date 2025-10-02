Wenn es knapp wird, sollte man zuerst Miete, Krankenkasse und Steuern zahlen. Denn wer die Miete nicht zahlt, landet womöglich schnell auf der Strasse. Und bei Krankenkassen oder beim Steueramt hat man rasch das Betreibungsamt am Hals.



Die gute Nachricht: Bei allen drei Budgetposten – und weiteren Fixkosten – kann man sparen.