Katharina Siegrist, Norina Meyer, Nicole Müller, Martin Müller und Julia Gubler
Veröffentlicht am 2. Oktober 2025 - 08:54 Uhr durch Norina Meyer
Übersicht zum Ratgeber
Wenn es knapp wird, sollte man zuerst Miete, Krankenkasse und Steuern zahlen. Denn wer die Miete nicht zahlt, landet womöglich schnell auf der Strasse. Und bei Krankenkassen oder beim Steueramt hat man rasch das Betreibungsamt am Hals.
Die gute Nachricht: Bei allen drei Budgetposten – und weiteren Fixkosten – kann man sparen.
