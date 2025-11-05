Den höchsten Preis erzielte ein 20-Franken-Vreneli des Jahres 1897. Für 200'000 Franken ging es an einen neuen Besitzer über, der 20'000 mehr als den Schätzwert geboten hatte. Die Münze ist besonders kostbar, da sie aus sogenanntem Gondogold herstellt wurde - aus dem Edelmetall, das aus dem einstigen Bergwerk in Gondo im Kanton Wallis stammt. Nur 29 Stück wurden geprägt, und weil einige davon verloren gingen, sind bis heute nur noch einige wenige vorhanden.