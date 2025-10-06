«Mir gehören 15 Wohnungen, Einkommenssteuern zahle ich keine»
Julian Rey hat mit 23 seine erste Wohnung gekauft. Mittlerweile besitzt seine Aktiengesellschaft 15 Wohnungen. Er zahlt aber keine Einkommenssteuer – und das ist legal. Für die Beobachter-Serie legt er sein Budget offen.
Der 30-jährige Julian Rey hat Jus studiert und diverse Weiterbildungen im Immobilienbereich gemacht. Neben dem Studium arbeitete er bereits als Immobilienbewirtschafter. Danach hat er ein Gerichtspraktikum absolviert. Bis Ende Jahr konzentriert er sich nun auf seine Immobiliengesellschaft, nächstes Jahr will er die Anwaltsprüfung machen.
Rey, der in Wirklichkeit anders heisst, lebte immer sehr sparsam und konnte mit 23 seine erste Wohnung für 210’000 Franken kaufen. Finanziert durch Erspartes und ein Darlehen von seinem Bruder. Inzwischen sind weitere Wohnungen dazugekommen.