Der 30-jährige Julian Rey hat Jus studiert und diverse Weiterbildungen im Immobilienbereich gemacht. Neben dem Studium arbeitete er bereits als Immobilienbewirtschafter. Danach hat er ein Gerichtspraktikum absolviert. Bis Ende Jahr konzentriert er sich nun auf seine Immobiliengesellschaft, nächstes Jahr will er die Anwaltsprüfung machen.