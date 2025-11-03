Budget-Serie «Die Abrechnung»: Sozialarbeiterin
«Sechs Monate nach meiner Krebsdiagnose blieb der Lohn aus»
Carmen Steg arbeitet Teilzeit und studiert nebenbei. Weil sie Krebs hat, ist sie seit sieben Monaten krankgeschrieben. Für die Beobachter-Serie «Die Abrechnung» legt sie ihr Budget offen.
Carmen Steg machte eine Lehre als Fachfrau Betreuung in einem Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigung. Danach holte sie die Berufsmatura nach und studierte soziale Arbeit im Bachelor. Heute arbeitet sie als Sozialarbeiterin in einem städtischen Betrieb und macht nebenbei ihren Master.
Im März hat die 38-Jährige erfahren, dass sie Brustkrebs hat. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade mal zwei Wochen im neuen Job. Seither ist Steg, die in Wirklichkeit anders heisst, krankgeschrieben und muss eine Chemotherapie machen.
Partnerinhalte