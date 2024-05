Schweizerinnen und Schweizer werden immer älter. Eine positive Entwicklung, die jedoch auch Nebenwirkungen mit sich bringt. «Dank Hygiene und Medizin werden wir heute extrem alt und geraten in einen kranken oder gebrechlichen Zustand, ohne sterben zu können», erklärt Marion Schafroth, Fachärztin für Anästhesie und Vorstandsmitglied von «Exit», im Interview mit dem Beobachter. Menschen in einer solchen Situation soll durch Schweizer Sterbehilfeorganisationen wie Exit und Dignitas ein würdevoller Tod ermöglicht werden. Dazu stellen sie den Betroffenen eine tödliche Dosis des Medikaments Natrium-Pentabarbital bereit, das in Wasser aufgelöst wird. Anschliessend trinkt der Patient die Lösung selbstständig oder öffnet das Ventil der zuvor gelegten Infusion.