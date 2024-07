Der Chorherr sei gekommen und habe sich aufs Sofa gesetzt, ihnen zugesehen. «Ich wollte an ihm vorbeigehen, da hat er mich von hinten umfasst, unter mein T-Shirt gegriffen und meine Brüste gestreichelt. Dann hat er mir unter dem Jupe in den Schritt gefasst, mit dem Finger in die Unterhose», sagt Mélanie Bonnard. Sie sei zuerst wie erstarrt gewesen, habe nicht einmal schreien können. Dann habe sie ihn in den Unterleib geboxt und sich losreissen können. Sie sei weinend in ihr Zimmer gerannt.