Eine Studentin coacht das Juniorinnen-Team ihres Fussballclubs. Ein Rentner kocht an zwei Tagen in der Woche für seine Nachbarin mit einer Beeinträchtigung. Eine Managerin entscheidet im Stiftungsrat einer Umwelt-NGO über die Zukunft der Organisation.
86 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren leisten in irgendeiner Form einen freiwilligen Beitrag zum Gemeinwohl.Übers Jahr gerechnet investieren sie dafür insgesamt 590 Millionen Stunden. Das entspricht einem Wert von rund 30 Milliarden Franken.
Partnerinhalte