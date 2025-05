Kaum Konsequenzen

In der Realität haben Callcenter trotz ihren unerwünschten Anrufen wenig zu befürchten. Letztes Jahr reichte das Seco gerade mal eine einzige Strafklage ein, wie aus der Statistik des Staatssekretariats hervorgeht. Weil Spoofing-Anrufe in der Regel auf Callcenter im Ausland zurückgehen (Osteuropa, Asien), ist ein juristisches Verfahren in der Schweiz ohnehin praktisch aussichtslos. In solchen Fällen funktioniert Rechtshilfe nur schlecht.