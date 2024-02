Eltern weigern sich

Die Eltern wollen nicht mitmachen – und haben die Interessengemeinschaft IG Schulbus Berg gegründet. Die Gemeinde sei verpflichtet, schulpflichtige Kinder zuverlässig und zeitgerecht zur Schule hin- und zurückzubringen, schreiben sie in einem Brief an Schulleitung und Gemeinde. Es sei nicht zumutbar für die Kinder, den Schulweg allein zu meistern – auch nach bestandener Veloprüfung. Die Fahrzeit für den Nachhauseweg betrage 30 bis 40 Minuten.