Der 30-Jährige ist gross, hat wache, helle Augen und eine Smartwatch am Handgelenk. Man kennt ihn in der Region. Das strahlt er auch aus. Koller führt in sein 300 Jahre altes Toggenburgerhaus, in dem schon sein Vater lebte und zuvor dessen Vater und so weiter. Einige Zimmer sind so niedrig, dass man instinktiv den Kopf einzieht.