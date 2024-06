Und so ist auch während der EM voller Einsatz im Job geschuldet. Überstunden nach Feierabend sind zumutbar, sofern die betriebliche Dringlichkeit nachgewiesen ist. Und an den üblichen Dresscodes für Personen mit Kundenkontakt können auch Xhaka, Kroos und Co. nichts ändern. Der Auftritt mit Fussballtrikot bleibt also – je nach Job – nicht zu empfehlen.