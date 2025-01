Die Sache mit den Hungervögeln

Vögel füttern im Winter – das ist so eine Sache. Bei Futterstellen besteht laut Fachleuten das Risiko, dass sie zum Superspreader für die Vogelgrippe werden. Wildvögel fänden auch winters selbst genügend Nahrung. Wirklich? Bekannt ist auch: In strengen Wintern werden in Schweizer Greifvogelstationen täglich bis zu zehn Hungervögel abgegeben. Genau ein solcher Hungervogel sei Mäusi gewesen, so die Anwältin der Vogelfreundin. Zudem sei er nicht irgendein Wildvogel, die Vorgeschichte sei ja bekannt.