Es ist wunderbar, nochmals in der Antarktis arbeiten zu können – Pinguine, Eisberge und das Meereis auf dem Weg nach Dome C an der Küste zu sehen. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Die Arbeit draussen auf dem Hochplateau unter teils unwirtlichen Bedingungen kann hart sein. Aber die Angst vor Neuem und die Unsicherheit, was auf einen zukommt, ist diesmal viel kleiner. Es macht definitiv mehr Spass. Es fühlt sich vertraut an, hier zu sein, es läuft gut.