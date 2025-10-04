Ich bin wandelbar wie ein Chamäleon. Im Luxushotel trage ich ein Abendkleid, auf dem Golfplatz ein Poloshirt, in der Stadt meine Migros-Tasche. Ich besitze diverse Brillen und Perücken, richte mein Outfit nach Auftrag und Jahreszeit. Wenn ich will, kann ich sogar ein junger Mann sein. Meine wichtigste Ausrüstung ist Fantasie.
Oft ist sie aber gar nicht nötig. Die Leute starren auf ihre Handys und nicht in Gesichter. Verdächtigen würde mich sowieso niemand. «Du siehst gar nicht aus wie eine Detektivin», höre ich oft. Das Klischee trägt Bartstoppeln, Bierbauch und Zigarette. Ist abgekämpft, mürrisch, natürlich männlich.
Partnerinhalte