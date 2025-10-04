Ich bin wandelbar wie ein Chamäleon. Im Luxushotel trage ich ein Abendkleid, auf dem Golfplatz ein Poloshirt, in der Stadt meine Migros-Tasche. Ich besitze diverse Brillen und Perücken, richte mein Outfit nach Auftrag und Jahreszeit. Wenn ich will, kann ich sogar ein junger Mann sein. Meine wichtigste Ausrüstung ist Fantasie.