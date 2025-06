Noch vor einem Jahr wirkte das Geschäftsmodell der Zürcher Softwarefirma wie eine wasserdichte Investition in die Zukunft. Ein kleines Start-up, das mithilfe künstlicher Intelligenz Unternehmen dabei helfen will, ihre Sprache inklusiver zu gestalten. Sei es in Stellenanzeigen, in der Kommunikation mit Angestellten oder in der Werbung: Das Zürcher Start-up Witty Works spürte ungeschickte Formulierungen und unterbewusste Vorurteile auf.