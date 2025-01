Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt derzeit für Unruhe in der KI-Branche. Ende Januar kam es zu einem aussergewöhnlich starken Börsenrückgang bei KI-Firmen aus den USA. Der Chiphersteller Nvidia verlor an einem einzigen Tag rund 600 Milliarden Dollar an Wert – ein neuer Rekord.