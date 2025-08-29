Sie habe jetzt keine Zeit für neugierige Fragen, sagt eine Aktionärin im Bauch der Bossard-Arena in Zug. Gleich beginnt hier die Generalversammlung des Betonkonzerns Holcim. «Ich will weit vorne sitzen, damit ich die Augen der Chefs sehe. Reden können viele. Aber an den Augen sieht man, ob sie auch die Wahrheit sagen.»