Sie habe jetzt keine Zeit für neugierige Fragen, sagt eine Aktionärin im Bauch der Bossard-Arena in Zug. Gleich beginnt hier die Generalversammlung des Betonkonzerns Holcim. «Ich will weit vorne sitzen, damit ich die Augen der Chefs sehe. Reden können viele. Aber an den Augen sieht man, ob sie auch die Wahrheit sagen.»
Generalversammlungen von Schweizer Weltkonzernen sind Massenevents. Das Publikum für die, die dort sprechen, ist entsprechend gross. Kurz durchzählen: 1600 waren es in diesem Jahr bei der UBS, 1700 bei Novartis und über 1000 bei Nestlé und Holcim.
