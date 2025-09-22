Die historische Rigi-Bahn ächzt von Goldau SZ den steilen Hang hoch. Trotz Fahrtwind läuft uns Schweiss ins Hemd. An der Haltestelle Rigi Klösterli steigt niemand aus, der nicht muss. Der kleine Weiler wirkt an diesem heissen Mittwoch im August wie ausgestorben. Doch hier, in diesem schmalen, schattigen Tal, soll sich gemäss Handelsregister der Firmensitz der Obligo AG befinden.
Kaum eine andere Firma in der Schweiz raubt Leuten so systematisch den Schlaf. Allein beim Beobachter meldeten sich in den letzten Jahren mehr als 700 Leserinnen und Leser, die von dieser Firma mit Rechnungen für angeblich abgeschlossene Pornoabos oder zweifelhafte News-Sites belästigt werden. «Obligare» bedeutet so viel wie: vertraglich binden, verpflichten, haften. Nomen est omen.