Die Firma Obligo verschickt Rechnungen und Mahnungen für angeblich abgeschlossene Abos für Porno- oder zweifelhafte News-Websites. In den letzten Jahren meldeten sich Hunderte von Betroffenen deswegen beim Beobachter-Beratungszentrum. Medien haben wiederholt darüber berichtet. Eine neue Recherche des Beobachters deckt nun das bisher unbekannte Firmengeflecht hinter der fiesen Abomasche auf. Trotz Strafanzeigen und Ermittlungen gegen die Obligo AG kam es bisher zu keinem Schuldspruch.