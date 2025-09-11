Haben Sie Fragen zu Obligo-Rechnungen?

Das Beratungszentrum des Beobachters, Fachbereich Konsum, hat viel Erfahrung mit Obligo und berät Sie gern. Sie erreichen unsere Fachleute unter der Nummer 058 510 73 73, Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Hinweis: Beachten Sie, dass nur Beobachter-Abonnentinnen oder ‑Abonnenten mit inkludierter Rechtsberatung Zugang zur Hotline des Beratungszentrums haben. Personen ohne Abo können den Beobachter hier abonnieren oder eine Einzelberatung buchen.