Eine Studie des Leibnitz-Instituts für Medienforschung stützt diese Beobachtung. 14- bis 24-Jährige, die sich kaum für aktuelle Informationen interessieren, fühlen sich in Medieninhalten oft nicht repräsentiert. Sie wünschen sich «Meinungsvielfalt, Verständlichkeit und Begegnung auf Augenhöhe». Bislang erfüllen soziale Medien wie Tiktok diese Kriterien in ihren Augen am besten. Alles, was in Textform daherkommt, eher nicht.