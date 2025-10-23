Inzwischen bin ich ein kleiner Profi: Seit über zehn Jahren beruhige ich regelmässig schwerkranke Kinder im Kinderspital der Uni Zürich – eine Aufgabe, die ich über die Aladdin-Stiftung gefunden habe. Ich verbringe mehrere Stunden im Monat mit den Kleinen – zum Beispiel auf der Intensivstation oder bei den Neugeborenen.