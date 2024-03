Die Schweiz soll so schnell wie möglich der multinationalen Taskforce Repo beitreten. Die Abkürzung steht für Russian Elites, Proxies and Oligarchs (deutsch: russische Eliten, Bevollmächtigte und Oligarchen). Der Entscheid war denkbar knapp. Mit zwölf zu elf Stimmen (bei einer Enthaltung) unterstützt die aussenpolitische Kommission des Nationalrats eine Motion von Grünen-Politikerin Franziska Ryser. Mit der Taskforce wollen Staaten wie die USA, Deutschland, Frankreich, Italien und Australien russische Oligarchengelder gemeinsam aufspüren und Wirtschaftssanktionen wirkungsvoll durchsetzen.



Der Bundesrat will dabei nicht mitmachen. Er empfahl bereits im August 2022, die Motion abzulehnen. Man stünde schon heute mit anderen Nationen in Kontakt. Der praktische Nutzen und die Auswirkungen der Taskforce müssten rechtlich und politisch geprüft werden, meinte er.