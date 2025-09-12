Die Wohnung wirkt seltsam. Im Bad sind die schneeweissen Handtücher akkurat aufgehängt. Die Kissen auf dem Bett sind perfekt angeordnet und farblich aufeinander abgestimmt.



Kurz: Die Zimmer wirken wie einem Möbelkatalog entsprungen – kein persönlicher Gegenstand trübt die Ikea-Idylle. «Wer lebt so?», fragt sich Anna Schmid bei der Besichtigung der Wohnung in Luzern.