Drei Checks, bevor Sie Ihre Wohnung auf Airbnb untervermieten
1. Darf ich das?
2. Was passiert, wenn ich es einfach tue?
3. Und was gilt bei Stockwerkeigentümern?
Die Wohnung wirkt seltsam. Im Bad sind die schneeweissen Handtücher akkurat aufgehängt. Die Kissen auf dem Bett sind perfekt angeordnet und farblich aufeinander abgestimmt.
Kurz: Die Zimmer wirken wie einem Möbelkatalog entsprungen – kein persönlicher Gegenstand trübt die Ikea-Idylle. «Wer lebt so?», fragt sich Anna Schmid bei der Besichtigung der Wohnung in Luzern.
