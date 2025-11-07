Wie ist die Rechtslage in der Schweiz?

Der Finder einer Sache hat laut Schweizer Gesetz Anspruch auf einen «angemessenen» Finderlohn. Es kann sein, dass dessen Höhe in einer Verordnung der Gemeinde genauer geregelt ist. Gerichtsentscheide, was angemessen ist, gibt es kaum. Als Richtwert gilt: zehn Prozent des Werts. Hatte der Finder einen höheren zeitlichen Aufwand mit der Aufbewahrung, kann er mehr verlangen. Je wertvoller eine Fundsache allerdings ist, umso weniger starr gilt diese Zehn-Prozent-Regel; vielmehr vermindert sich die Höhe des Finderlohns kontinuierlich.