Cola Zero gegen Apfelsaft

Das Bundesparlament verhindert nun aber, dass der Nutri-Score zu einflussreich wird. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einer Motion zugestimmt, die den Nutri-Score einschränken will. Besonders die Vertreter der Landwirtinnen und Landwirte kritisieren die Lebensmittelampel.



Der Nutri-Score sei zu stark vereinfacht, argumentieren sie. So erhält etwa Cola Zero eine bessere Bewertung als Apfelsaft, der viel Fruchtzucker enthält. SVP-Nationalrat Alois Huber redete sich darüber beinahe in Rage: «Wenn Coci Zero besser ist als Apfelsaft, dann trinken Sie es halt und sterben daran. Vielen Dank!», beendete er sein Votum.