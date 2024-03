Am 21. März trifft sich eine illustre Schar von Ökonominnen, Ärzten und weiteren Fachleuten an der «Future Health Basel», einem von der NZZ organisierten Kongress in der Messe Basel. Es ist laut Eigenwerbung «die Konferenz für ausgewählte nationale und internationale Entscheidungsträger und Changemaker in der Gesundheitswirtschaft». Die Eröffnungsrede hält der Basler Regierungsrat Lukas Engelberger, der auch Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz ist.