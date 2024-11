Ein weiteres Pro-Argument: Dank Efas wird der Anstieg der Gesundheitskosten gleichmässig auf die Prämien- und die Steuerzahler verteilt. In der Vergangenheit sind die Kosten für die Versicherungen prozentual stärker angestiegen als diejenigen der Kantone. Das sorgte für einen starken Prämienanstieg in den letzten Jahren. Für alle – also auch für Geringverdienende.