Die leichte Trübung, die ihre Sicht beeinträchtigte, ignorierte sie wie sie dem Beobachter erzählt. Doch am nächsten Tag schränkte eine graue Wolke das linke Auge deutlich ein – sie geriet in Panik und suchte ihre Augenärztin auf. Zu spät: Judith Hauser, die eigentlich anders heisst, hatte einen Augeninfarkt erlitten – der nichts mit dem Shampoo zu tun hatte. Sie hätte sofort in die Notaufnahme gehen müssen, innerhalb von vier Stunden.