Eine aktuelle Auswertung von Ringier Medien Schweiz zeigt: Von diesen Geldern profitieren auch reihenweise PR-Unternehmen und Werbefirmen. Sie organisieren beispielsweise im Auftrag von Fachgesellschaften oder der Industrie Kongresse und Weiterbildungsevents und kassieren dafür Sponsorengelder in Millionenhöhe. Es gibt sogar Ärzte, die dank eigenen Werbe- und Beratungsfirmen, die sie neben ihrem Job als Arzt betreiben, von solchen Zuwendungen profitieren.