Diese Ärzte kassierten am meisten

Von den Geldern am meisten profitiert hat 2024 Thomas Rosemann, Professor und Direktor des Instituts für Hausarztmedizin am Unispital Zürich. Er kommt auf 105’000 Franken. Seine Einnahmen stammen vorwiegend von AstraZeneca und Novartis. Er betont, er sei nicht ärztlich tätig, verordne also weder Medikamente noch Therapien. Mit AstraZenecas Sponsoringbetrag von 55’000 Franken habe er den Kidney Score entwickelt, ein Instrument, um die Versorgung von chronisch Nierenkranken zu analysieren.