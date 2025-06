Zuerst wimmelte die Reha-Klinik Bellikon den 82-Jährigen ab. Es sei alles in Ordnung mit seiner Rechnung. Er müsse die Fr. 406.40 bezahlen. Doch der Patient liess nicht locker. Er war schliesslich nur in der Reha-Klinik Bellikon, weil er an seiner Unterschenkelprothese einen Materialfehler reparieren lassen musste. Ein Garantiefall.