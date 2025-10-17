Elias Leben war in Gefahr, da hatte es eben erst begonnen. Bei der Geburt atmete er nicht. Und ob er je gehen kann, konnten die Ärzte nicht sagen. Sechs Jahre alt ist Elia inzwischen – und seine Krankenakte dick. Er hat Probleme beim Sprechen, ist kurzsichtig und lärmempfindlich, leidet unter Muskelschwäche, und seine Entwicklung ist stark verzögert.