Vier Wochen Luxusferien auf Mauritius oder einen kleinen Neuwagen: So viel könnte sich ein Versicherungsvermittler leisten, wenn er Ruth und Emil Baldinger heute ihre Krankenkassen-Zusatzversicherungen verkaufen würde.



Die 83- und 84-jährigen Rentner, die ihre richtigen Namen nicht publik machen wollen, zahlen der Helsana für Extraleistungen wie einen halbprivaten Spitalaufenthalt seit Jahrzehnten zusammen etwas mehr als 1000 Franken pro Monat. «Der Vermittler würde nun an so einem Abschluss über 16’000 Franken verdienen – das ist der helle Wahnsinn!», sagt Emil Baldinger.