So läuft ein Anruf beim Lachtelefon ab – ein Service zum Ortstarif, der Menschen zum Lachen bringen soll. Rund 100 ehrenamtliche Telefonistinnen und Telefonisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sitzen am anderen Ende der Leitung. Im Idealfall. Denn meistens kommt der Anrufbeantworter mit den drei Damen auf Band. Das ist so skurril, dass man schon deshalb lachen muss – zumindest beim ersten Mal.