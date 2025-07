Doch genau hier stossen die Apps an ihre Grenzen: Sie können keine produktspezifische Risikobewertung vornehmen, weil nicht bekannt ist, in welchen Mengen einzelne Inhaltsstoffe tatsächlich in einem Produkt enthalten sind. Für ihre Bewertung steht ihnen nur die Inhaltsstoffliste zur Verfügung – und die enthält keine Mengenangaben.