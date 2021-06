Mittlerweile haben viele Hersteller auch Cremes in Angebot, bei denen die Partikel auf Nanogrösse reduziert sind, was die weissen Spuren stark vermindert. Auch verteilen sich die schützenden Nanofilter gleichmässiger auf der Haut, was die Schutzwirkung erhöht. Dass die Partikel in die gesunde Haut eindringen und sich im Körper ansammeln, gilt mittlerweile als ausgeschlossen. «Ein Nanopartikel kann sich gar nicht durch die engen Strukturen der Hornschicht durchzwängen», sagt Schlagenhauff.