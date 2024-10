Warme Beats, Lichtshow und ein junges, hübsches, gutverdienendes Publikum, das so richtig Party feiert: So präsentiert sich das Caprices Festival, ein Event für Elektromusik, der im letzten Sommer gleich an drei Orten seine Zelte aufschlug: in Crans-Montana in den Walliser Bergen, am Ufer des Bielersees und zuletzt in Gstaad.